Компания Ford Sollers объявляет о снижении цен на ряд моделей Ford. Ford Kuga, Ford Focus, Ford EcoSport и Ford Mondeo теперь можно приобрести с экономией до 75 000 рублей в зависимости от модели. Кроме того, у всех дилеров действуют специальные программы выгоды за трейд-ин/утилизацию и бонус по Ford Credit для покупателей, благодаря которым можно приобрести новый Ford с выгодой до 320 000 рублей. Специальные условия действуют для всех 7 моделей, предлагаемых Ford на российском рынке — от компактных городских хетчбэков и седанов Ford Fiesta до флагманского 7-местного внедорожника Ford Explorer и легких коммерческих автомобилей Ford Transit. Размер выгоды на каждую модель индивидуален и складывается из сниженной цены и/или нескольких специальных предложений. Максимальный размер выгоды для легких коммерческих автомобилей Ford Transit составляет 320 000 рублей. Таким образом, переднеприводный цельнометаллический фургон со средней базой, турбодизельным двигателем объемом 2,2 л (125 л.с.) с 6-ступенчатой МКП и комплексом электронных систем безопасности можно приобрести по цене от 1 460 000 рублей. Приобрести автомобили Ford на новых выгодных условиях можно уже сейчас у официальных дилеров Ford по всей России.
Вам также будет интересно узнать:
На фургон Ford Transit снижены цены
С конвейера завода компании Ford в Елабуге сошел 150-тысячный Ford Transit
Ford Transit доступен для приобретения по программе «Сбербанк Лизинг»