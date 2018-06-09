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Mercedes-Benz GLE нового поколения: фотографии почти без камуфляжа
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Mercedes-Benz GLE нового поколения: фотографии почти без камуфляжа 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Немецкому видеоблогеру walkoART удалось заснять в Штутгарте кроссовер Mercedes-Benz GLE нового поколения почти без камуфляжа. Это значит, что официального дебюта машины с внутренним обозначением W167 осталось ждать совсем немного.
Видеоблогер смог заснять кроссовер только сзади. Видно, что новинка сохранит узнаваемый профиль предшественника с характерной толстой наклонной стойкой за задними дверями. Главное видимое отличие — узенькие задние фонари. Это напоминает плод рестайлинга текущей модели, но у машины на снимках также заметно отличается и форма задних дверей.
Новое поколение среднеразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLE представят почти синхронно с главным конкурентом — BMW X5 четвертого поколения. Нынешний Mercedes-Benz GLE выпускается с 2015 года, но фактически это лишь немного обновленная версия полноприводника ML образца 2011 года с индексом W166.
В России GLE предлагается исключительно с полным приводом, хотя в некоторых странах базовые машины можно купит и с задним приводом. Но у нас доступны все силовые агрегаты — не только дизельные и бензиновые, но даже гибридные. Дизельных версии две: это GLE 250 d c четырехцилиндровым мотором 2.2 мощностью 204 силы и GLE 350 d с мотором V6 3.0 мощностью 249 сил.
Выбор бензиновых кроссоверов богаче: тут и базовый GLE 400 c мотором V6 3.0 мощностью 333 лошадиных силы, и AMG-версия GLE 43 c таким же мотором на 367 сил, и флагманские версии AMG GLE 63 и GLE 63 S c турбо-V8 4.0 мощностью 525 или 585 сил. Плюс гибридный GLE 500 e с бензиновым V6 3.0 мощностью 333 силы и электрмотором на 167 сил.
Цены у нас стартуют от 4 050 000 рублей за дизельный Mercedes-Benz GLE 250 d. Бензиновый GLE 450 стоит от 4 690 000 рублей. А к флагманскому Mercedes-AMG GLE 63 не подступиться без 8 290 000 рублей.
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