По итогам мая российский авторынок сохранил свои позиции на пятом месте в Европе

Авторынок России по подведенным итогам мая показал неплохие показатели продаж, но все же не изменил свои позиции и остался на прежнем месте, занимает пятую строчку.

1-ое место среди рынков Европы досталось Германии с продажами в минус 5,8%, второе место досталось Франции с увеличением продаж на 0,4%, замыкает тройку Италия со снижением продаж на 2,8%.

На четвертом месте Великобритания с продажами в 192649 автомобилей (+3,4%) и удерживает стабильный прирост уже второй месяц.

Россия реализовала 138000 машин и это на 7,2% больше в сравнении с продажами по итогам апреля.

Посмотрим, какие продажи у российского авторынка будут в июне, и сможет ли он все таки изменить свои позиции.