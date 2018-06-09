АвтоВАЗ предлагает обновленные программы приобретения автомобилей Lada

С 1 по 30 июня действует специальное предложение для покупателей трехдверных внедорожников семейства Lada 4×4 — выгода в 30 тыс. рублей. Акция действует при покупке Lada 4×4 в классическом исполнении (от 469,9 тыс. руб. с учетом выгодного предложения), в комплектации Urban (от 526,8 тыс. рублей), а также в модификации повышенной проходимости Lada 4×4 Bronto (от 672,9 тыс. рублей). Наряду с сезонными акциями продолжают действовать постоянные схемы выгодного приобретения Lada. Как отмечает автопроизводитель, набирает популярность программа автокредитования Lada Finance: в апреле 2018 года продажи Lada в кредит составили 48%, тогда как в апреле прошлого года их доля составляла 35%. Гибкие условия программы Lada Finance предусматривают доступный первоначальный взнос, оптимальные сроки кредитования, а также процентные ставки от банков-партнеров, более низкие, чем их базовые предложения.

Lada Finance действует для всего модельного ряда. Например, при покупке седана Lada Granta (комплектация Standard, от 369,9 тыс. руб., с учетом специальной июньской выгоды по Lada Finance в размере 40 тыс. руб.), с первоначальным взносом 51,64% размер ежемесячной выплаты составит 3000 рублей, или 100 руб. в день (кредит на 36 месяцев). При покупке Lada Vesta (комплектация Classic, от 584,9 тыс. руб.) с первоначальным взносом 49,9% размер ежемесячной выплаты составит 5040 тысяч рублей, или 168 руб. в день (кредит на 36 месяцев).

С 1 июня по 30 июня для клиентов продолжает действовать схема обратного выкупа Buy Back. Когда до окончания выплат остаётся 40% от цены автомобиля, покупатель может или внести последний платеж и оставить автомобиль себе, или получить в банке кредит на оставшуюся часть долга, или сдать автомобиль дилеру по цене до 50% от его начальной стоимости, и купить новую Lada. Данная схема наиболее удобна для тех клиентов, кто предпочитает часто обновлять свой автомобиль и приобретать новинки авторынка: по статистике, средний срок владения новым автомобилем в России составляет 4 года.

Как отмечается в релизе, Lada — активный участник государственной программы EcoGas, которая стимулирует выпуск автомобилей, использующих природный газ в качестве моторного топлива. При покупке двухтопливной Lada Vesta CNG субсидируется 115 тысяч рублей от цены автомобиля. Таким образом, стоимость Lada Vesta CNG начинается от 664,9 тыс. руб. (комплектация Classic+пакет Start). Напомним, что при работе на природном газе затраты на топливо снижаются в три раза.

Особое предложение Lada подготовила для корпоративных клиентов — это собственная программа Lada Leasing. Фирменный лизинг обеспечивает наиболее выгодные условия кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а система обработки заявок на сайте lada.ru позволяет максимально быстро получить одобрение от лизинговой компании.