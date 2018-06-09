LADA предлагает обновленные программы выгодного приобретения автомобиля 

LADA продлевает популярные акции, позволяющие приобрести автомобили на максимально выгодных условиях, сообщает пресс-служба российского концерна. С 1 по 30 июня при приобретении автомобилей LADA с ПТС 2018 года по программе Трейд-Ин предоставляется выгода в 40 тысяч рублей. В акции участвуют модели семейств LADA Granta (от 369900 рублей с учетом выгодного предложения), LADA Kalina (от 420 600 рублей), LADA Largus (от 514 900 рублей), LADA XRAY (от 589 900 рублей). Программа Трейд-ин — это наиболее удобный, быстрый и выгодный способ обменять подержанный автомобиль на новую LADA. Наряду с сезонными акциями продолжают действовать постоянные схемы выгодного приобретения LADA. При этом набирает популярность программа автокредитования LADA Finance: в апреле 2018 года продажи LADA в кредит составили 48%, тогда как в апреле прошлого года их доля составляла 35%. Гибкие условия программы LADA Finance предусматривают доступный первоначальный взнос, оптимальные сроки кредитования, а также процентные ставки от банков-партнеров, более низкие, чем их базовые предложения. С 1 июня по 30 июня для клиентов продолжает действовать схема обратного выкупа Buy Back. Когда до окончания выплат остаётся 40% от цены автомобиля, покупатель может или внести последний платеж и оставить автомобиль себе, или получить в банке кредит на оставшуюся часть долга, или сдать автомобиль дилеру по цене до 50% от его начальной стоимости, и купить новую LADA. Данная схема наиболее удобна для тех клиентов, кто предпочитает часто обновлять свой автомобиль и приобретать новинки авторынка: по статистике, средний срок владения новым автомобилем в России составляет 4 года. Особое предложение LADA подготовила для корпоративных клиентов — это собственная программа LADA Leasing. Фирменный лизинг обеспечивает наиболее выгодные условия кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а система обработки заявок на сайте lada.ru позволяет максимально быстро получить одобрение от лизинговой компании.
Вам также будет интересно узнать:
LADA предлагает обновленные программы выгодного приобретения автомобиля
11 фургонов Lada Largus были переданы МФЦ Пензенской области
Пост Президента «АВТОВАЗа» занимает Ив Каракатзанис