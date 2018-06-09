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Автобренд Zotye впервые показал салон кроссовера Traum Seek 5
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Автобренд Zotye впервые показал салон кроссовера Traum Seek 5 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Впервые об очередном творении китайского автопрома в лице автокомпании Zotye заговорили в мае текущего года. Тогда были опубликованы первые фотографии автомодели Traum Seek 5. Теперь автопроизводитель опубликовал несколько фото с изображением внутреннего интерьера.
По мнению автоэкспертов, оформление салона автоновинки имеет свою оригинальную линию и некоторое сходство с дизайнерским решением по салону автомодели Roewe RX5.
По габаритам новый семиместный кроссовер сопоставим разве что с Hyundai Santa Fe.
По силовой части машину оснастили японским полуторалитровым турбомотором Mitsubishi 4A91T на 150 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой. Также возможен вариант установки шестиступенчатой АКПП.
Как сообщает сам автопроизводитель, суббренд Traum придуман и существует с ориентировкой на более молодую часть автолюбителей.
Поэтому, кроме ставших уже стандартными систем безопасности и помощи водителю, обсуждаемая автомодель получила электронное управление тормозной системой, а также адаптивное управление мультимедиа системой при помощи современных гаджетов: смартфонов и планшетов.
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