Volkswagen одобрил выпуск шестиколёсного пикапа Amarok

Isuzu. В Австралии будет выпущена шестиколёсная модификация пикапа Volkswagen Amarok . Об этом на выставке Quensland Caravan Supershow сообщили представители фирмы Six Wheel Conversions, которая «собаку съела» на подобных проектах — в её послужном списке шестиколёсные версии пикапов Nissan Navara, Ford Ranger

Стоит отметить, что Volkswagen дал Six Wheel Conversions официальное разрешение на установку дополнительной оси. При этом продаваться шестиколёсный «Амарок» будет через дилерскую сеть VW и на него будет распространяться гарантия. Первый автомобиль пообещали показать в августе 2018 года.

Шестиколёсный Volkswagen Amarok получит двойную кабину. Привод будет полный, но не 6x6, а 6x4. Благодаря третьей оси 1,55-метровый грузовой отсек пикапа увеличится до 2,6 метров, а высота пола уменьшится на 30 см. Грузоподъёмность увеличится с 1 126 кг до 1 700 кг. И буксировать шестиколёсный пикап сможет больше — 4 500 кг вместо стандартных 3 500 кг.

Первоначально шестиколесный Volkswagen Amarok будет предлагаться только с 3,0-литровым дизелем TDI V6 мощностью 224 или 244 лошадиных силы. Позже появится 258-сильная версия с технологией overboost, которая кратковременно будет добавлять ещё 13 «лошадей». Плюс 8-ступенчатый «автомат».

Пока шестиколёсный «Амарок» будет продаваться только в Австралии. Цена — от 79 000 австралийских долларов (по текущему курсу 3 752 000 рублей). Обычный Volkswagen Amarok в России предлагается с только с дизелями — двухлитровым на 140 л.с., двухлитровым битурбо на 180 л.с. и трёхлитровым V6 на 224 л.с. Стоимость самой доступной версии — от 2 232 700 рублей.