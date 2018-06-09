Volkswagen одобрил выпуск шестиколёсного пикапа Amarok 

В Австралии будет выпущена шестиколёсная модификация пикапа Volkswagen Amarok. Об этом на выставке Quensland Caravan Supershow сообщили представители фирмы Six Wheel Conversions, которая «собаку съела» на подобных проектах — в её послужном списке шестиколёсные версии пикапов Nissan Navara, Ford Ranger и Isuzu.
Стоит отметить, что Volkswagen дал Six Wheel Conversions официальное разрешение на установку дополнительной оси. При этом продаваться шестиколёсный «Амарок» будет через дилерскую сеть VW и на него будет распространяться гарантия. Первый автомобиль пообещали показать в августе 2018 года.
Шестиколёсный Volkswagen Amarok получит двойную кабину. Привод будет полный, но не 6x6, а 6x4. Благодаря третьей оси 1,55-метровый грузовой отсек пикапа увеличится до 2,6 метров, а высота пола уменьшится на 30 см. Грузоподъёмность увеличится с 1 126 кг до 1 700 кг. И буксировать шестиколёсный пикап сможет больше — 4 500 кг вместо стандартных 3 500 кг.
Первоначально шестиколесный Volkswagen Amarok будет предлагаться только с 3,0-литровым дизелем TDI V6 мощностью 224 или 244 лошадиных силы. Позже появится 258-сильная версия с технологией overboost, которая кратковременно будет добавлять ещё 13 «лошадей». Плюс 8-ступенчатый «автомат».
Пока шестиколёсный «Амарок» будет продаваться только в Австралии. Цена — от 79 000 австралийских долларов (по текущему курсу 3 752 000 рублей). Обычный Volkswagen Amarok в России предлагается с только с дизелями — двухлитровым на 140 л.с., двухлитровым битурбо на 180 л.с. и трёхлитровым V6 на 224 л.с. Стоимость самой доступной версии — от 2 232 700 рублей.