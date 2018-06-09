Камский автозавод представил новую модель самосвала-углевоза

КАЗАНЬ, 9 июня. / ТАСС /. Камский автозавод представил на выставке bauma СТТ-2018 в Москве новый самосвал-углевоз на шасси «КамАЗ-65801», сообщила в субботу пресс-служба компании.

"Этот углевоз — наш новый совместный продукт с компанией «Бецема». (…) «КамАЗы» были представлены на рынке углевозов, но со стандартными кузовами, которым зачастую не хватало кубатуры — они вмещали максимум 18-20 кубов груза. Представленная на выставке модель кардинально отличается от предшественников благодаря новейшему шасси-65801 и 28-кубовому кузову", — приводит пресс-служба слова гендиректора АО «ТФК „КамАЗ“ Андрея Игнатьева

Ранее в компании „Бецема“ устанавливались надстройки на европейские шасси, теперь завод начал комплектовать собственными кузовами и новое семейство тяжелых карьерных „КамАЗов“. „Шасси „КамАЗ-65801“ отличается очень большим запасом прочности и хорошей грузоподъемностью, что позволяет нам устанавливать не только 20-кубовые серийные кузова, но и большеобъемные, предназначенные для перевозки угля и скальных пород“, — отметил директор по продажам „Бецема“ Михаил Кругликов.

ЗАО „Бецема“ специализируется на выпуске спецтехники для дорожных работ, оборудования для цементной промышленности с 1992 года. Производство компании расположено в подмосковном Красногорске.

»КамАЗ" занимает 16-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объему выпуска дизельных двигателей. В состав технологической цепочки группы входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.