Ещё
Камский автозавод представил новую модель самосвала-углевоза
Далее:
Читайте также:
Ещё

Камский автозавод представил новую модель самосвала-углевоза 

ТАСС 2 часа назад
КАЗАНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Камский автозавод представил на выставке bauma СТТ-2018 в Москве новый самосвал-углевоз на шасси «КамАЗ-65801», сообщила в субботу пресс-служба компании.
"Этот углевоз — наш новый совместный продукт с компанией «Бецема». (…) «КамАЗы» были представлены на рынке углевозов, но со стандартными кузовами, которым зачастую не хватало кубатуры — они вмещали максимум 18-20 кубов груза. Представленная на выставке модель кардинально отличается от предшественников благодаря новейшему шасси-65801 и 28-кубовому кузову", — приводит пресс-служба слова гендиректора АО «ТФК „КамАЗ“ Андрея Игнатьева.
Ранее в компании „Бецема“ устанавливались надстройки на европейские шасси, теперь завод начал комплектовать собственными кузовами и новое семейство тяжелых карьерных „КамАЗов“. „Шасси „КамАЗ-65801“ отличается очень большим запасом прочности и хорошей грузоподъемностью, что позволяет нам устанавливать не только 20-кубовые серийные кузова, но и большеобъемные, предназначенные для перевозки угля и скальных пород“, — отметил директор по продажам „Бецема“ Михаил Кругликов.
ЗАО „Бецема“ специализируется на выпуске спецтехники для дорожных работ, оборудования для цементной промышленности с 1992 года. Производство компании расположено в подмосковном Красногорске.
»КамАЗ" занимает 16-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объему выпуска дизельных двигателей. В состав технологической цепочки группы входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.
ТАСС: последние новости
Германское ведомство предписало Audi отозвать 60 тыс. дизельных машин Ларс Химмер: в Volkswagen уверены в перспективности линейки SUV в России Эксперты: рост цен на бензин в РФ не повлияет на покупки автомобилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вот так поворот: Ford удивил ценами1
Россию начали заливать бензином245
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Кого не пустят на Крымский мост2
Россиянине выбрали идеальное авто5
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение