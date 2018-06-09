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Автоэксперты оценили Volvo XC60 T6 AWD R-Design 2018 модельного года
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Автоэксперты оценили Volvo XC60 T6 AWD R-Design 2018 модельного года 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Обсуждаемая автомодель с пакетом R-Design обойдется на 3000 долларов дороже. В минимальный набор опций включена система Sensus Navigation Pro, управление приводными режимами, а также «противотуманки».
По силовой части автоновинка оснащается двухлитровым мотором на 316 л.с. Машина также оснащается системой автоматического торможения, повышая безопасность автомобиля в разы.
Салон XC60 T6 AWD R-Design оформлен в спортивном стиле. Кожаная обивка, ручки с подсветкой — все это безусловно впечатляет.
Согласно имеющихся данных, в базовой модификации автомодель Volvo XC60 стоит от 46000 долларов.
Однако испытав машину тест-драйвом, автоэксперты настоятельно рекомендуют покупать машину с дополнительным пакетом R-Design.
На дороге машина держится уверенно. Система управления работает идеально. Однако дополнительный функционал, способствующий повышению безопасности и управляемости автомобиля, только улучшат общее впечатление от обсуждаемой автомодели.
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