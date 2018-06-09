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Программа Renault Selection набирает обороты
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Программа Renault Selection набирает обороты 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Как мы помним, данная программа от французского автобренда, ориентирована на выкуп, подготовку и реализацию подержанных автомобилей линейки Renault, с последующим послепродажным и гарантийным обслуживанием.
Успешность данного проекта в России подтверждают сухие цифры.
Так, например, в 2017 году в рамках спецпрограммы было реализовано 2200 автомоделей, что в десять (!) раз превышает показатели 2016 года. А за пять месяцев текущего года уже реализовано 1600 экземпляров.
Решение о реализации Renault Selection было просто гениальным. Ведь купить подержанный автомобиль именитого автобренда — это одно.
А вот купить такой же, но с гарантией — это уже совсем другое дело! Человек хочет быть максимально защищенным от стрессов. А тут машина проходит семидесятипятиступенчатую проверку.
Покупая такой автомобиль, автовладелец получает гарантию как на новую машину и в гарантийный период может обратиться в любой фирменный автосалон.
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