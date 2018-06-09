Программа Renault Selection набирает обороты

Как мы помним, данная программа от французского автобренда, ориентирована на выкуп, подготовку и реализацию подержанных автомобилей линейки Renault , с последующим послепродажным и гарантийным обслуживанием.

Успешность данного проекта в России подтверждают сухие цифры.

Так, например, в 2017 году в рамках спецпрограммы было реализовано 2200 автомоделей, что в десять (!) раз превышает показатели 2016 года. А за пять месяцев текущего года уже реализовано 1600 экземпляров.

Решение о реализации Renault Selection было просто гениальным. Ведь купить подержанный автомобиль именитого автобренда — это одно.

А вот купить такой же, но с гарантией — это уже совсем другое дело! Человек хочет быть максимально защищенным от стрессов. А тут машина проходит семидесятипятиступенчатую проверку.

Покупая такой автомобиль, автовладелец получает гарантию как на новую машину и в гарантийный период может обратиться в любой фирменный автосалон.