Volvo отказалась от автошоу в Женеве в пользу специальных мероприятий 

Компания Volvo приняла решение отказаться от участия на международном автосалоне в Женеве в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба бренда.
«Текущие изменения в автомобильной индустрии создают новую для нас аудиторию и дают толчок для поиска свежих решений по выводу новинок на рынок, — делится Бьёрн Аннвалль, старший вице-президент по разработке стратегии, развитию бренда и розничным продажам Volvo Cars. — Традиционное участие в крупных индустриальных событиях больше неэффективно. Мы должны адаптировать нашу коммуникацию таким образом, чтобы эти мероприятия подчеркивали преимущества технологий, которые мы представляем».
Напомним, что последние модели были представлены в совсем ином формате. Премьера компактного кроссовера XC40 прошла в рамках Недели моды 2017 в Милане, а новый универсал V60 впервые показали на подъездной дорожке типичного жилого дома в Стокгольме.
В июне Volvo Cars планирует представить новый спортивный седан S60 на церемонии открытия первого для компании завода на территории США в Чарльстоне, штат Южная Каролина.
Новый спортивный седан S60 завершит успешное обновление модельной линейки Volvo Cars, которое началось с премьеры XC90 в 2014 году.
Тем не менее, шведский автопроизводитель не отказывается от автосалонов. «Мы не говорим „нет“ автомобильным выставкам, — продолжил Аннвалль. — Мы ожидаем, что такие события автомобильной индустрии, как Женевский автосалон, не будут стоять на месте и продолжат развиваться, и мы всегда сможем вернуться к участию в будущем». Читайте статью на QutoЧитайте также:Jaguar представил обновленный паркетник E-PaceLand Rover прекратил выпуск трёхдверки Range Rover EvoqueVolvo нарастит объем электрокаров до 50% к 2025 году