Volvo отказалась от автошоу в Женеве в пользу специальных мероприятий

Компания Volvo приняла решение отказаться от участия на международном автосалоне в Женеве в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«Текущие изменения в автомобильной индустрии создают новую для нас аудиторию и дают толчок для поиска свежих решений по выводу новинок на рынок, — делится Бьёрн Аннвалль, старший вице-президент по разработке стратегии, развитию бренда и розничным продажам Volvo Cars. — Традиционное участие в крупных индустриальных событиях больше неэффективно. Мы должны адаптировать нашу коммуникацию таким образом, чтобы эти мероприятия подчеркивали преимущества технологий, которые мы представляем».

Напомним, что последние модели были представлены в совсем ином формате. Премьера компактного кроссовера XC40 прошла в рамках Недели моды 2017 в Милане, а новый универсал V60 впервые показали на подъездной дорожке типичного жилого дома в Стокгольме.

В июне Volvo Cars планирует представить новый спортивный седан S60 на церемонии открытия первого для компании завода на территории США в Чарльстоне, штат Южная Каролина.

Новый спортивный седан S60 завершит успешное обновление модельной линейки Volvo Cars, которое началось с премьеры XC90 в 2014 году.