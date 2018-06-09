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В Россию приедут китайские электромобили из Белоруссии
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В Россию приедут китайские электромобили из Белоруссии 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
В Белоруссии наладят выпуск электромобилей китайской марки Zotye. Соглашение об этом подписали в Циндао представители компаний «Юнисон» и Zotye Automobile, сообщает агентство БелТА.
Производство наладят на предприятии «Юнисон», уже работающем в деревне Обчак Минской области. Сейчас там собирают кроссоверы Zotye T600. Другое направление деятельности «Юнисона» — переделка фургонов ГАЗ, Mercedes-Benz, Renault и Volkswagen в машины скорой помощи, маршрутки и ритуальный транспорт.
Контракт предусматривает организацию до 2022 года сборочного производства 30 тысяч электромобилей марки Zotye с высокой степенью локализации. Продукция этого предприятия предназначена для поставки на рынки стран СНГ, в первую очередь — России. Объем инвестиций в проект составит 560 миллионов долларов.
Четыре месяца назад белорусский автомобильный портал Auto.TUT.BY сообщал, что «Юнисон» будет собирать две модели электромобилей Zotye: сверхкомпактный заднеприводник Zotye E200, напоминающий Smart, и переднеприводный седан Z500EV, рамерами примерно соответствующий Тойоте Camry. У Zotye E200 емкость батареи составляет 24 киловатт-час, запас хода — 220 километров. Седан Z500EV располагает батареей на 39 киловатт-час, и способен по данным производителя проехать 250 километров на одной зарядке.
В «Юнисоне» говорят, что в случае господдержки производства цена ситикара Zotye E200EV составит 17 тысяч долларов (примерно 990 тысяч рублей по текущему курсу), седана Z500EV — 21 тысячу (1 220 000 рублей).
Компания «Юнисон» работает с 1996 года. В прошлом она занималась сборкой автомобилей Ford, Kia, Opel и даже Iran Khodro. В Беларуси работают и другие совместные предприятия с китайскими компаниями: например, завод «БелДжи» собирает автомобили Geely.
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