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Мощность BMW M5 довели до 700 сил в ателье AC Schnitzer
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Мощность BMW M5 довели до 700 сил в ателье AC Schnitzer 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Немецкое тюнинговое ателье AC Schnitzer уже успело поработать с новым BMW M5. Благодаря прибавке мощности до 700 сил и спортивной подвеске время круга на автодроме Заксенринг уменьшилось на четыре секунды.
Специалисты AC Schnitzer повысили vощность 600-сильной турбо-«восьмерки» 4.4 до 700 лошадиных сил. Крутящий момент вырос с 750 до 850 Нм.
Спортивный седан получил в боксах AC Schnitzer доработанную подвеску — более жёсткую, с уменьшенным клиренсом. Кроме того, немного доработали аэродинамику: на крышке багажника появилось маленькое антикрылышко, под передним бампером — сплиттер. Кроме того, BMW M5 получила оригинальные колеса AC Schnitzer и… увеличенные подрулевые лепестки для переключения передач.
Доработки опробовал в деле известный немецкий гонщик Йорг Мюллер — заводской пилот BMW. Круг длиной 3,67 километра на автодроме Заксенринг за рулем тюнинговой машины он прошел за 3 минуты и 31,7 секунды. Тем самым Мюллер улучшил собственное время, показанное на стандартной BMW M5 на четыре секунды.
Более мощная версия седана M5 есть и у самой фирмы BMW. На М5 в версии Competition отдача доведена до 625 лошадиных сил, проведён и ряд доработок подвески.
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