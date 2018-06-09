Первый азербайджанский автомобиль Khazar выходит на рынок

Продажи «пионера» азербайджанского автопрома начнутся 11 июня, то есть — уже в этот понедельник. Первая партия составит около 100 автомобилей, 40 из которых разойдутся по предзаказам по госучреждениям. Отмечается, что новинка соответствует стандарту Евро-5.