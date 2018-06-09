Первый азербайджанский автомобиль Khazar выходит на рынок 

Продажи «пионера» азербайджанского автопрома начнутся 11 июня, то есть — уже в этот понедельник. Первая партия составит около 100 автомобилей, 40 из которых разойдутся по предзаказам по госучреждениям. Отмечается, что новинка соответствует стандарту Евро-5.
Khazar выпускают на мощностях Нефтчалинского автомобилестроительного завода, соглашение о строительстве которого было подписано в августе 2016 года иранским автопроизводителем Iran Khodro и азербайджанской компанией Azeurocar. Первые автомобили будут продаваться по цене 16000 и 18000 манатов, что соответствует 58600 руб.и 659000 руб. соответственно. В дальнейшем цену Khazar планируют снизить до 14000 манатов или 512,5 тыс. рублей.