Porsche представила концепт 911 Speedster

Мероприятие состоялось не просто так. В этом году исполняется 70 лет с того момента, когда Porsche выпустила свой первый гоночный автомобиль.

Дебют гоночного автомобиля от немецкого бренда состоялся в 1948 году. С тех пор представители Porsche (независимо от модели и ее класса) ассоциируются с надежностью, элегантностью и достатком хозяина машины.

Внешне концепткар напоминает представителя тех далеких времен. Однако с точки зрения техники все сделано на современном уровне.

Так, в обшивке корпуса преобладают панели из углеводородного и карбонового волокна. Под капотом же спрятан мощный двигатель в 4 литра с мощностью в 500 лошадиных сил.

Конструирование спорткара вынудило разработчиков отказаться от многих компонентов, без которых невозможно уже представить современный автомобиль. Сюда входят система навигации, климат-контроль, а также мультимедийная система.

Пока предполагается, что Speedster был сделан специально для музея Porsche. Однако в будущем не исключен прием спецзаказов на автомобиль.