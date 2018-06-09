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Porsche представила концепт 911 Speedster
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Porsche представила концепт 911 Speedster 

Car.ru 56 минут назад
Фото: Car.ru
Мероприятие состоялось не просто так. В этом году исполняется 70 лет с того момента, когда Porsche выпустила свой первый гоночный автомобиль.
Дебют гоночного автомобиля от немецкого бренда состоялся в 1948 году. С тех пор представители Porsche (независимо от модели и ее класса) ассоциируются с надежностью, элегантностью и достатком хозяина машины.
Внешне концепткар напоминает представителя тех далеких времен. Однако с точки зрения техники все сделано на современном уровне.
Так, в обшивке корпуса преобладают панели из углеводородного и карбонового волокна. Под капотом же спрятан мощный двигатель в 4 литра с мощностью в 500 лошадиных сил.
Конструирование спорткара вынудило разработчиков отказаться от многих компонентов, без которых невозможно уже представить современный автомобиль. Сюда входят система навигации, климат-контроль, а также мультимедийная система.
Пока предполагается, что Speedster был сделан специально для музея Porsche. Однако в будущем не исключен прием спецзаказов на автомобиль.
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