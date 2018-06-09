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В Беларуси выпустят 30 тысяч недорогих электрокаров
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В Беларуси выпустят 30 тысяч недорогих электрокаров 

Quto.ru 46 минут назад
Фото: Quto.ru
Белорусское предприятие «Юнисон» и китайский бренд Zotye заключили соглашение о запуске производства электрокаров. Сумма сделки составила 560 млн долларов. Об этом сообщает агентство «БелТА».
По данным источника, подписанный белорусской и китайской сторонами документ предусматривает выпуск на территории Беларуси 30 тыс. электрических транспортных средств марки Zotye с высокой степенью локализации до 2022 года. Транспортные средства предназначены для эксклюзивной поставки на рынки стран СНГ, в том числе в Россию. Церемония подписания документов состоялась в рамках визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Циндао.
Ранее мы уже рассказывали об электрокарах, которые будут выпускаться в Беларуси. По всей видимости, в число моделей войдут компактный городской электрокар Zotye E200EV и среднеразмерный седан Zotye Z500EV. Оба автомобиля будут обладать демократичным ценником.
Модель Zotye E200EV концептуально напоминает знаменитый smart. Двухместный микрокар рассчитан на городскую эксплуатацию. Он приводится в движение синхронным электромотором на 30 кВт, питающимся от литий-ионной батареи ёмкостью 24,5 кВтч и весом 243,5 кг. Общая масса модели — 1 080 кг. На одной зарядке от бытовой электросети ситикар может преодолеть до 220 км пути при максимальной скорости 120 км/ч. На восполнения заряда уходит всего 6-8 часов.
Седан D-класса Zotye Z500EV способен разгоняться с 0 до 100 км/ч менее чем за 10 секунд и преодолевать на одной зарядке до 250 км пути. Его 95-киловаттный электромотор развивает 260 Нм крутящего момента и позволяет электромобилю разгоняться до 140 км/ч. Вес машины относительно небольшой, всего 1 675 кг.
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