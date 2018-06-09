Самые неожиданные Defender: Автомобиль-оркестр

Гусеничный 1962 Land Rover Series IIA FC/1966 Series IIB FC Уже в начале 60-х из «Ленд Ровера» соорудили грузовик. Чтобы увеличить полезное пространство, водителя усадили над двигателем. Потом установили другие мосты и шины, и все же для нагрузки в 1,5 тонны конструкция оказалась слабовата. На модернизированной в 1966-м машине расширили колею, растянули базу и усилили подвеску. В таком виде грузовичок продержался в производстве до 1974 года.

«Когда люди на улицах Оймякона видели наш красный «Ленд Ровер», они одобрительно постукивали по капоту, приговаривая «Машина харошо! (Good car)»», — так вспоминали английские путешественники, отправившиеся на Полюс холода. Defender оснастили автономными обогревателями двигателя и салона и большим баком.

Королевский Land Rover Defender by Sir Paul Smith

Среди поклонников «Ленд Ровера» можно встретить премьер-министров и бородатых романтиков, артистов и ученых. С давних пор не ровно дышит к «Дефендеру» английский дизайнер одежды Пол Смит . В преддверии Лондонской недели моды 2016 года в магазине в фешенебельном Мейфере появился совершенно особенный «Ленд Ровер». При окраске кузова Смит использовал 27 различных цветов, которые, как считает сэр Пол, должны напоминать о традиционной сельской Англии и службе «Дефендера» в вооруженных силах.

Бельгийский 1961 Roadless 109 Что будет, если «Ленд Ровер» скрестить со «Студебеккером»? Такую машину построила по заказу Лесной комиссии фирма «Роудлесс». Длиннобазное шасси 2-й серии оснастили тракторными колесами и мостами от американского грузовика. Получился настоящий внедорожник — клиренс в 430 мм, лебедка, передняя колея на 350 мм шире задней и широченные крылья на манер Studebaker US6. Выпускали «Форест Ровер» пять лет, но продали штук 20.

Эскадренный Land-Rover ½ ton Lightweight Series II/III Военные заказали первые полсотни «Ленд Роверов» в 1949 году, и с тех пор вездеходы поучаствовали в различных конфликтах. А в середине 60-х для ВВС разработали облегченный десантный вариант. Вес машины не должен был превышать 1134 кг — именно столько мог поднять вертолет «Вестленд Уэссекс». Чтобы убрать лишние 184 кг, пришлось сделать съемными ветровое стекло, двери, панели кузова и даже на 10 см уменьшить ширину машины. Из-за этого лицо «дефа» изменилось до неузнаваемости.