Ещё
Самые неожиданные Defender: Автомобиль-оркестр
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые неожиданные Defender: Автомобиль-оркестр 

Автомобили 2 часа назад
Фото: Автомобили
Гусеничный 1962 Land Rover Series IIA FC/1966 Series IIB FC  Уже в начале 60-х из «Ленд Ровера» соорудили грузовик. Чтобы увеличить полезное пространство, водителя усадили над двигателем. Потом установили другие мосты и шины, и все же для нагрузки в 1,5 тонны конструкция оказалась слабовата. На модернизированной в 1966-м машине расширили колею, растянули базу и усилили подвеску. В таком виде грузовичок продержался в производстве до 1974 года.
Гоночный Land Rover Defender 2013
«Когда люди на улицах Оймякона видели наш красный «Ленд Ровер», они одобрительно постукивали по капоту, приговаривая «Машина харошо! (Good car)»», — так вспоминали английские путешественники, отправившиеся на Полюс холода. Defender оснастили автономными обогревателями двигателя и салона и большим баком.
Королевский Land Rover Defender by Sir Paul Smith
Среди поклонников «Ленд Ровера» можно встретить премьер-министров и бородатых романтиков, артистов и ученых. С давних пор не ровно дышит к «Дефендеру» английский дизайнер одежды Пол Смит. В преддверии Лондонской недели моды 2016 года в магазине в фешенебельном Мейфере появился совершенно особенный «Ленд Ровер». При окраске кузова Смит использовал 27 различных цветов, которые, как считает сэр Пол, должны напоминать о традиционной сельской Англии и службе «Дефендера» в вооруженных силах.
Бельгийский 1961 Roadless 109  Что будет, если «Ленд Ровер» скрестить со «Студебеккером»? Такую машину построила по заказу Лесной комиссии фирма «Роудлесс». Длиннобазное шасси 2-й серии оснастили тракторными колесами и мостами от американского грузовика. Получился настоящий внедорожник — клиренс в 430 мм, лебедка, передняя колея на 350 мм шире задней и широченные крылья на манер Studebaker US6. Выпускали «Форест Ровер» пять лет, но продали штук 20.
Эскадренный Land-Rover ½ ton Lightweight Series II/III  Военные заказали первые полсотни «Ленд Роверов» в 1949 году, и с тех пор вездеходы поучаствовали в различных конфликтах. А в середине 60-х для ВВС разработали облегченный десантный вариант. Вес машины не должен был превышать 1134 кг — именно столько мог поднять вертолет «Вестленд Уэссекс». Чтобы убрать лишние 184 кг, пришлось сделать съемными ветровое стекло, двери, панели кузова и даже на 10 см уменьшить ширину машины. Из-за этого лицо «дефа» изменилось до неузнаваемости.
Автомобили: последние новости
Volkswagen представил вседорожный Passat Ford Focus 4 поколения: 8АКП, система управления тягой, «самоходные» функции Subaru Forester: от греха подальше
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ford резко снизил цены на несколько моделей
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу1
Шпионы рассекретили новый Mercedes GLE1
Россию начали заливать бензином245
Кого не пустят на Крымский мост2
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение