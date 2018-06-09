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Volkswagen не досчитается 250 000 автомобилей из-за нового стандарта
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Volkswagen не досчитается 250 000 автомобилей из-за нового стандарта 

Quto.ru 2 часа назад
Фото: Quto.ru
Концерн Volkswagen объявил, что все подконтрольные ему бренды не смогут выпустить приблизительно 250 000 автомобилей на рынок из-за вступления в силу нового стандарта оценки уровня вредных выбросов и расхода топлива WLTP 1 сентября 2018 года.
Доработка автомобилей в соответствиями с новым стандартом может временно ограничить доступность у дилеров отдельных моделей и комплектаций. Пресс-служба концерна не уточнила, о каких именно моделях идет речь.
В заявлении концерна говорится, что примерно четверть миллиона автомобилей будет выпущена гораздо позднее изначально запланированного срока. Тем не менее, руководство бренда все же надеется превзойти результат продаж за прошлый год — 10,7 млн автомобилей.
Volkswagen не единственный бренд, испытывающий проблемы из-за вступления в силу нового стандарта WLTP. Ранее с подобными проблемами столкнулся Porsche. Немецкий BMW также был вынужден приостановить выпуск определенных комплектаций из-за их несоответствия новым нормам.
Ранее глава концерна Херберт Дисс заявил, что завод компании в Вольфсбурге в августе и сентябре будет временно полностью останавливать работу. Читайте статью на QutoЧитайте также:Немец едет в Москву на тракторе с бочонком смотреть футболВидео: Сколько мощности потерял мотор «Шкоды» после 650 000 кмВ Беларуси выпустят 30 тысяч недорогих электрокаров
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