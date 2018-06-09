Volkswagen не досчитается 250 000 автомобилей из-за нового стандарта

Концерн Volkswagen объявил, что все подконтрольные ему бренды не смогут выпустить приблизительно 250 000 автомобилей на рынок из-за вступления в силу нового стандарта оценки уровня вредных выбросов и расхода топлива WLTP 1 сентября 2018 года.

Доработка автомобилей в соответствиями с новым стандартом может временно ограничить доступность у дилеров отдельных моделей и комплектаций. Пресс-служба концерна не уточнила, о каких именно моделях идет речь.

В заявлении концерна говорится, что примерно четверть миллиона автомобилей будет выпущена гораздо позднее изначально запланированного срока. Тем не менее, руководство бренда все же надеется превзойти результат продаж за прошлый год — 10,7 млн автомобилей.

Volkswagen не единственный бренд, испытывающий проблемы из-за вступления в силу нового стандарта WLTP. Ранее с подобными проблемами столкнулся Porsche . Немецкий BMW также был вынужден приостановить выпуск определенных комплектаций из-за их несоответствия новым нормам.