В России начали продавать Bugatti Chiron за 30 тысяч рублей

В июне в России стартовали продажи сборной модели гиперкара Bugatti Chiron , созданной компанией Lego.

Модель из серии Lego Technic выполнена в масштабе 1:8 — её длина составляет 56 сантиметров. Набор состоит из 3599 деталей, и включает в себя аэродинамический обвес с активным задним антикрылом, колесные диски с низкопрофильной резиной, детализированный салон и шестандцатицилиндровый двигатель с движущимися поршнями.

Настоящий Bugatti Chiron стоит как минимум 2,4 млн евро (без учёта таможенных пошлин), а модель автомобиля из конструктора Lego предлагается в России за 30 тысяч рублей.

Гиперкар Bugatti Chiron мелкосерийно выпускается с конца 2016 года. Машина будет сделана ограниченным тиражом 500 экземпляров, а в мае этого года на фабрике во французской провинции Эльзас произвели сотый экземпляр модели. Автомобиль оснащается восьмилитровым мотором W16, развивающим 1500 л. с., и может разогнаться до сотни за 2,5 секунды. У марки Bugatti есть официальный дилер в Москве, и как ранее сообщалось, российские клиенты уже сделали заказы на автомобиль.