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Линейка Bisu пополнилась большим кросс-купе T7
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Линейка Bisu пополнилась большим кросс-купе T7 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Молодая китайская марка, запущенная совместными усилиями концерна BAIC и производителем мотоциклов Yinxiang представила новый кроссовер.
Бренд Bisu был запущен только в 2016 году и ориентирован на молодежную аудиторию. До этого времени в линейку марки входили недорогие модели — переднеприводные кроссы T3 и T5, а также компактвэн M3. Все модели стоят до 16 тысяч долларов (около 997 000 рублей по текущему курсу). С последней новинкой марки другая история. Модель Bisu T7 приняла форму пятидверного купеобразного кроссовера.
Длина кросс-купе T7 составляет 4 820 мм, а размер колесной базы равен 2 815 мм, что, конечно не дотягивает до премиальных «немцев» BMW X5 и Audi Q7, но соизмеримо с Honda Pilot, который тоже обладает довольно внушительными размерами. Передняя часть кросса оформлена в стилистике младших моделей, но рельефный профиль, «мускулистые» колесные арки и 20-дюймовые колеса придают автомобилю более премиальный вид.
Большинство китайских кроссоверов получают несовременные, нетехнологичные и маломощные моторы в сочетании с передним приводом, но T7 выделяется на их фоне. Новинку Bisu оснастили 197-сильным двухлитровым турбомотором в паре с шестиступенчатой механической или восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а также полным приводом. Правда работает он только в одном из четырех режимов езды, его нет в экономичном, зимнем и спортивном режимах.
У кросса широкий список оборудования и 10-дюймовая цифровая приборка, информационно-развлекательная система с большим экраном диагональю 12,3 дюйма и даже проекционный экран. Для модели доступны кожаный салон, двухзонный климат-контроль, вентиляция передних кресел, электронный стояночный тормоз, запуск мотора с кнопки, люк и прочее.
Старт продаж Bisu T7 в Поднебесной запланирован на август. По предварительным данным, стартовый ценник модели превысит 20 000 долларов и будет доходить до 25 000 долларрв (приблизительно 1 247 000 — 1 558 000 рублей).
Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о планах Changan выпустить кросс-купе. Компания уже проводит дорожные испытания новинки.
По материалам: www.kolesa.ru
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