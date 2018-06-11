В линейке Bisu появился большой кросс-купе

Китайский бренд Bisu ещё не имеет мирового имени, однако подаёт неплохие надежды. Впервые бренд был запущен два года назад и ориентирован на молодёжь. Ранее в продажу компания выпускала только два переднеприводных кроссовера, которые стояли до девятнадцати тысяч долларов. Теперь же компания выпустила купеобразный паркетник модели Т7, который стал очередным шагом на пути развития бренда.

Благодаря рельефному кузову новинка получила более дорогой внешний вид. Кроме того, она оснащена двадцатидюймовыми колёсами. Несмотря на то, что предшественники Т7 работали на основе маломощных моторов и не имели расширенных технологий, новинку оснастили турбированным двухлитровым двигателем отдачей в сто семьдесят семь лошадиных сил. Установка сочетается с коробкой передач на шесть ступеней механического или автоматического типа.

В базовую комплектацию входит шикарный тачскрин для управления информационно-развлекательным комплексом диагональю в двенадцать дюймов, десятидюймовая приборная панель, вентиляция передних сидений, запуск двигателя кнопкой, климат-контроль двузонного типа и кожаная отделка салона. Старт продаж состоится в конце лета. Новинка будет стоить от двадцати пяти тысяч долларов.