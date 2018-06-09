У хэтчбека Sandero Stepway появилась бюджетная версия

Гамма модификаций приподнятого хэтчбека Dacia Sandero Stepway в Европе пополнилась самой доступной модификацией. Версия Urban с трехцилиндровым мотором мощностью 75 лошадиных сил стоит от 10,5 тысяч евро.

До сих Sandero Stepway в Европе предлагался с двумя двигателями: бензиновой турбо-«тройкой» объемом 0,9 литра, и 1,5-литровым дизелем. Мощность обоих моторов составляет 90 лошадиных сил. А 75-сильная бензиновая «тройка» литрового объема без наддува была прерогативой обычного хэтчбека Dacia Sandero.

Теперь 75-сильный мотор будет ставиться и на приподнятый Sandero Stepway. Такие машины получили обозначение Urban. Цена такой машины составит 10 500 евро без налогов (775 000 рублей), что на 2 220 евро дешевле такой же машины с бензиновым турбомотором и ручной коробкой.