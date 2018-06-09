Знакомство с новым Jeep Renegade

Американская марка Jeep обновила европейскую версию субкомпактного кроссовера Jeep Renegade . На официальных снимках модель предстала всего в двух ракурсах, но посетителям Туринского автосалона повезло больше: там модель можно было разглядеть со всех сторон.

Модернизация принесла Jeep Renegade 2019 новую, более стильную и современную переднюю оптику вкупе с небольшими изменениями переднего бампера и решетки радиатора. В задних фонарях по-прежнему угадывается буква «Х», но белое оформление уступило место красному.

В салоне можно найти посвежевшую центральную консоль с увеличенным сенсорным дисплеем. Правда, речь идет о топовой комплектации субкомпакта. Изменился и дизайн кнопок с переключателями.

Главным же новшеством стала смена моторной линейки. Версия для Европы обзавелась двумя новыми бензиновыми двигателями: базовым трехцилиндровым литровым мотором мощностью 120 лошадиных сил и более дорогой 1,3-литровой турбочетверкой с отдачей 150 или 180 «лошадей». 120-сильная версия будет комплектоваться шестиступенчатой «механикой», а новинки с турбированными двигателями получат шести— и девятидиапазонные «автоматы». Топовая коробка будет доступна только для самой мощной версии кроссовера.

В перспективе ожидается появление гибридной версии Jeep Renegade. Ведь производитель совсем недавно пообещал оснастить электрическими двигателями все автомобили своей линейки в течении 2018-2022 годов.

Американская версия Renegade с аналогичными изменениями внешности будет представлена в ближайшие месяцы. В России новый маленький кросссовер, скорее всего, не появится. Виной тому — низкий спрос на модель.