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Знакомство с новым Jeep Renegade
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Знакомство с новым Jeep Renegade 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Американская марка Jeep обновила европейскую версию субкомпактного кроссовера Jeep Renegade. На официальных снимках модель предстала всего в двух ракурсах, но посетителям Туринского автосалона повезло больше: там модель можно было разглядеть со всех сторон.
Модернизация принесла Jeep Renegade 2019 новую, более стильную и современную переднюю оптику вкупе с небольшими изменениями переднего бампера и решетки радиатора. В задних фонарях по-прежнему угадывается буква «Х», но белое оформление уступило место красному.
В салоне можно найти посвежевшую центральную консоль с увеличенным сенсорным дисплеем. Правда, речь идет о топовой комплектации субкомпакта. Изменился и дизайн кнопок с переключателями.
Главным же новшеством стала смена моторной линейки. Версия для Европы обзавелась двумя новыми бензиновыми двигателями: базовым трехцилиндровым литровым мотором мощностью 120 лошадиных сил и более дорогой 1,3-литровой турбочетверкой с отдачей 150 или 180 «лошадей». 120-сильная версия будет комплектоваться шестиступенчатой «механикой», а новинки с турбированными двигателями получат шести— и девятидиапазонные «автоматы». Топовая коробка будет доступна только для самой мощной версии кроссовера.
В перспективе ожидается появление гибридной версии Jeep Renegade. Ведь производитель совсем недавно пообещал оснастить электрическими двигателями все автомобили своей линейки в течении 2018-2022 годов.
Американская версия Renegade с аналогичными изменениями внешности будет представлена в ближайшие месяцы. В России новый маленький кросссовер, скорее всего, не появится. Виной тому — низкий спрос на модель.
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