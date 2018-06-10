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Появился рейтинг внедорожников со скромными моторами
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Появился рейтинг внедорожников со скромными моторами 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Крупная машина не всегда подразумевает большой двигатель. Это проиллюстрировали автомобильные эксперты на примере составленного рейтинга.
Они подобрали по рангу семь внедорожников, составивших импровизированный рейтинг. Первое место в нем досталось Volvo XC 90 с бензиновым мотором до 320 лошадиных сил и дизелем в 245 л.с.
Вторым расположился представитель Toyota Land Cruiser Prado. На нем устанавливаются турбодизельные моторы с объемами в 2,7 и 2,8 литра. Диапазон их мощности составляет от 166 до 177 лошадиных сил.
Замыкает пьедестал автомобиль от Mercedes-Benz модели GLE 250d 4MATIC. Он комплектуется бензиновым или дизельным двигателем с четырьмя цилиндрами.
Четвертое, пятое и шестое место отдано также представителям немецкой автомобильной промышленности. Вслед за Mercedes идет BMW X5 c бензиновым или дизельным двигателем V4 (диапазон мощности от 218 до 313 лошадиных сил).
Далее идут Volkswagen Teramont и Audi Q7. Аутсайдером в импровизированном рейтинге стал гибридный Infiniti QX60, в котором сочетаются электрическая установка и традиционный мотор в два с половиной литра.
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