Появился рейтинг внедорожников со скромными моторами 

Крупная машина не всегда подразумевает большой двигатель. Это проиллюстрировали автомобильные эксперты на примере составленного рейтинга.
Они подобрали по рангу семь внедорожников, составивших импровизированный рейтинг. Первое место в нем досталось Volvo XC 90 с бензиновым мотором до 320 лошадиных сил и дизелем в 245 л.с.
Вторым расположился представитель Toyota Land Cruiser Prado. На нем устанавливаются турбодизельные моторы с объемами в 2,7 и 2,8 литра. Диапазон их мощности составляет от 166 до 177 лошадиных сил.
Замыкает пьедестал автомобиль от Mercedes-Benz модели GLE 250d 4MATIC. Он комплектуется бензиновым или дизельным двигателем с четырьмя цилиндрами.
Четвертое, пятое и шестое место отдано также представителям немецкой автомобильной промышленности. Вслед за Mercedes идет BMW X5 c бензиновым или дизельным двигателем V4 (диапазон мощности от 218 до 313 лошадиных сил).
Далее идут Volkswagen Teramont и Audi Q7. Аутсайдером в импровизированном рейтинге стал гибридный Infiniti QX60, в котором сочетаются электрическая установка и традиционный мотор в два с половиной литра.