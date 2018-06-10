Сразу к делу: AC Schnitzer уже успел доработать новую BMW M5 

700 лошадиных сил удалось снять инженерам AC Schnitzer с мотора совершенно нового BMW M5.
У AC Schnitzer всегда получаются великолепные проекты. Новый BMW M5 с арсеналом в 700 «лошадей» тоже великолепен. Тюнер поднял отдачу 4,4-литровой турбо-«восьмёрки» с 600 л.с. Поменяли и подвеску, чтобы добиться большей жёсткости. Даже с аэродинамикой кое-что сделали. Например, сплиттер под передний бампер определили и совсем микроскопическое антикрыло на крышку багажника приделали. Нужно буквально пальцем показать, а иначе и не заметишь!
Ещё один интересный момент состоит в том, что подрулевые лепестки, которыми отщёлкиваешь скорости, стали покрупнее. На высоких скоростях, когда гонишь по треку, их проще теперь нащупать. Не проходим мимо и новых колёсных дисков. На этом под перечнем усовершенствований можно и черту подвести.
С целью проверки аппарата в деле, в AC Schnitzer приняли решение отправить доработанную машину на Заксенринг. В качестве пилота пригласили известного гонщика Йорга Мюллера. Он в итоге проехал круг по этому немецкому треку за 1:31,71, побив время Lamborghini Aventador LP 750-4 SV (1:31,79). Кстати, Йорг тут и на стандартной M5 уже погонял — вышло на 4 секунды медленнее. Получается, что M5 от AC Schnitzer теперь является самым быстрым седаном, проходившим Заксенринг.