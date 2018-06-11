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Назван ТОП-5 самых дешевых иномарок в РФ в июне
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Назван ТОП-5 самых дешевых иномарок в РФ в июне 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Составлен рейтинг самых доступных в России иномарок по состоянию на июнь 2018 года.
Российские автоэксперты составили ТОП-5 самых доступных иномарок на отечественном авторынке в июне 2018 года, проанализировав прайс-листы автомобильных компаний.
На первом месте на протяжение нескольких месяцев остается компактный узбекский хэтчбек Ravon R2 с 85,1-сильным бензиновым мотором и автоматической коробкой передач. Российские покупатели могут приобрести этот автомобиль всего за 439 тысяч рублей, пишет Daily-Motor.Ru.
Второе место рейтинга занимает также представитель узбекского автопрома — седан Ravon Nexia. Модель с 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором предлагается за 449 тысяч рублей.
Замыкает первую тройку китайский седан Brilliance H230 за 459 тысяч 900 рублей. Комплектация Comfort имеет бензиновый двигатель на 1,5 литра и механическую трансмиссию.
Четвертое место досталось японскому седану Datsun on-DO, подорожавшему на десять тысяч рублей. Стоимость модели начинается от 461 тысячи рублей.
На последнем месте расположился китайский седан FAW Oley со 102-сильным силовым агрегатом и 5-ступенчатой «механикой» за 491 000 рублей.
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