Названы пять самых дешевых иномарок на российском рынке

Эксперты портала Daily-Motor.Ru составили ТОП-5 самых доступных новых иномарок на российском рынке по состоянию на июнь 2018 года.

Так, на первом месте оказался узбекский хетчбэк Ravon R2 , который можно купить за 439 тысяч рублей. На второй строчке рейтинга расположилась еще одна модель узбекского производства — Ravon Nexia . За седан придется отдать 449 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров китайский седан Brilliance H230, цена которого начинается от 459 тысяч 900 рублей. На четвертом месте оказался Datsun on-DO японского производства. Автомобиль можно купить за 461 тысяч. На пятом месте расположился китайский FAW Oley, который можно купить за 491 тысячу рублей.

Ранее автоэксперты назвали марку самой дешевой в России машины.