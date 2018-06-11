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Названы пять самых дешевых иномарок на российском рынке
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Названы пять самых дешевых иномарок на российском рынке 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Эксперты портала Daily-Motor.Ru составили ТОП-5 самых доступных новых иномарок на российском рынке по состоянию на июнь 2018 года.
Так, на первом месте оказался узбекский хетчбэк Ravon R2, который можно купить за 439 тысяч рублей. На второй строчке рейтинга расположилась еще одна модель узбекского производства — Ravon Nexia. За седан придется отдать 449 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров китайский седан Brilliance H230, цена которого начинается от 459 тысяч 900 рублей. На четвертом месте оказался Datsun on-DO японского производства. Автомобиль можно купить за 461 тысяч. На пятом месте расположился китайский FAW Oley, который можно купить за 491 тысячу рублей.
Ранее автоэксперты назвали марку самой дешевой в России машины.
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