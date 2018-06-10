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Немецкие тюнеры представили 700-сильный «заряженный» BMW M5
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Немецкие тюнеры представили 700-сильный «заряженный» BMW M5 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer добавило мощности «заряженному» седану BMW M5 — отдачу 600-сильного 4,4-литрового V8 увеличили на 100 лошадиных сил.
Кроме увеличения мощности, у седана появились более жёсткая спортивная подвеска с уменьшенным клиренсом, заднее антикрыло и передний сплиттер. Также в AC Schnitzer установили оригинальные 21-дюймовые колёсные диски.
Тюнингованный 700-сильный BMW M5 отправили испытывать заводского пилота баварской марки Йорга Мюллера, который в итоге сделал седан самым быстрым на трассе Заксенринг — 3,67-километровый круг гонщик проехал за 3 минуты и 31,7 секунды, что почти на 4 секунды меньше, чем результат 600-сильного BMW M5.
Стоит отметить, что результат BMW M5 от ателье AC Schnitzer оказался лучше, чем время таких монстров, как Lamborghini Aventador LP 750-4 SV (1 минута 31,79 секунды) и Porsche 911 Turbo S (1 минута 32,30 секунды).
Напомним, в модельном ряду BMW «заряженный» седан M5 заменила более мощная версия M5 Competition — мощность 4,4-литрового двигателя V8 была увеличена с 600 до 625 л.с. В России данную версию можно приобрести минимум за 7 660 000 рублей.
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