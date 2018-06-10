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Mercedes СLA сравнили по красоте с седаном A-class
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Mercedes СLA сравнили по красоте с седаном A-class 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Специалисты заметили новый CLA на трассе в Китае. Ожидается, что скоро машину увидят и на американских дорогах.
Некоторые эксперты уже предположили, что премьерный CLA будет мало чем уступать бюджетному седану из семейства A-class. В том числе, это касается и стоимости автомобиля на американском рынке.
Известно, что представитель CLA приедет на рынок сразу же после первого седана в линейке Mercedes класса A. Это событие должно произойти в 2019 году, но точный месяц пока не известен.
Если говорить о линейке моделей в зависимости от их привлекательности, то CLA стоит выше по комфорту, чем A-class. Поэтому и стоимость его будет выше.
Вообще, два представителя от Mercedes-Benz многое объединяет. Это и общая платформа, это и практически идентичная приборная панель со встроенной мультимедийной системой.
Ожидается, что на CLA поставят двигатель объемом в два литра с функцией турбонаддува. Данный мотор будет способен развивать мощность в 400 лошадиных сил.
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