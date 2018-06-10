64 миллиона за 23 машины: правительство Ростовской области к августу обновит автопарк

На сайте госзакупок появилась информация о том, что государственное унитарное автотранспортное предприятие, подведомственное правительству, обновляет автопарк. На машины чиновники готовы потратить 64 миллиона 597 тысяч рублей.

Именно в такую сумму обойдется 23 автомобиля, которые уже к середине августа должны стоять в гараже у заказчика. Предприятию необходимы 20 машин по цене 2 465 000,00 каждая, и три авто по цене 4 750 000,00.

Авто должны иметь следующие характеристики: запускаться с кнопки, максимальная мощность двигателя не менее 184 лошадиных сил, тип кузова — седан, время разгона от 0 до 100 км/ч — не больше 8,6 секунды.

В седанах должны быть установлены: усилитель руля, система мониторинга давления в шинах, электронная система стабилизации курсовой устойчивости, климат — контроль, ГЛОНАСС, повторители поворота в корпусах зеркал, система активного шумоподавления и так далее.

— Последний срок подачи заявок — 26 июня. Аукцион начинается 29 июня в 11:00, — сообщает портал госзакупок.