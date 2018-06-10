Mercedes CLA 2020 проходит дорожные испытания

Новое поколение может выйти на рынок уже в 2019-м, не смотря на то, что свежую генерацию отнесут к модельному 2020 году.

Совсем недавно миру показали нового представителя А-класса, и Mercedes-Benz CLA-Class также будет решен в том же корпоративном стиле. Пока предсерийный образец новинки проходит дорожные тесты в камуфляже, но кое-что о нем известно.

Мерседес CLA-Class почти полностью повторит дизайн А-класса — они получат идентичную платформу, мультимедийный комплекс и приборную панель — но станет более роскошным, как и положено модели на ступень выше. Главное различие в форме крыши, вернее — ее задней части.

CLA получит четыре разномощностных четырехцилиндровых турбодвигателя, в старшей комплектации мотор сможет выдать до 400 л.с.