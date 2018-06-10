Aston Martin покоряет Китай

Aston Martin решили создать отдельную модель, предназначенную для китайского рынка.

Руководитель компании, Энди Палмер заявил, что для азиатского рынка специально подготовлен внедорожник с индексом DBX SUV. Палмер также признался, что если бы в Китае не было спроса на автомобиль подобного класса, он бы вряд ли появился на свет.

Под потенциальных покупателей DBX Aston Martin предлагает не только дизайнерские решения, но и варианты с цветовой гаммой. Выяснено, что китайцы отдают предпочтение более ярким цветам автомобилей в отличие от жителей других стран.

Статистика показывает, что представители от Aston Martin с каждым годом укрепляют свое влияние в Китае. Так, в 2017 году спрос на автомобили данного бренда вырос практически на 90% по сравнению с итогами года 2016.

Ожидается, что DBX SUV появится ближе к концу следующего года. При этом примерно треть автомобилей найдет своих владельцев именно в Китае.