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Aston Martin покоряет Китай
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Aston Martin покоряет Китай 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В Aston Martin решили создать отдельную модель, предназначенную для китайского рынка.
Руководитель компании, Энди Палмер заявил, что для азиатского рынка специально подготовлен внедорожник с индексом DBX SUV. Палмер также признался, что если бы в Китае не было спроса на автомобиль подобного класса, он бы вряд ли появился на свет.
Под потенциальных покупателей DBX Aston Martin предлагает не только дизайнерские решения, но и варианты с цветовой гаммой. Выяснено, что китайцы отдают предпочтение более ярким цветам автомобилей в отличие от жителей других стран.
Статистика показывает, что представители от Aston Martin с каждым годом укрепляют свое влияние в Китае. Так, в 2017 году спрос на автомобили данного бренда вырос практически на 90% по сравнению с итогами года 2016.
Ожидается, что DBX SUV появится ближе к концу следующего года. При этом примерно треть автомобилей найдет своих владельцев именно в Китае.
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