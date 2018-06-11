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Воронежский конструктор-новатор создал автомобиль 3 в 1
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Воронежский конструктор-новатор создал автомобиль 3 в 1 

Car.ru 7 часов назад
Фото: Car.ru
Воронежский конструктор-новатор ранее заявлял, что сможет поконкурировать со всемирноизвестными изобретатели и создаст ни на кого не похожий автомобиль, который сможет свободно передвигаться по воде, по суше и даже по воздуху всё-таки сдержал своё слово.
В социальных сетях фотография этого изобретения облетела весь интернет, где жители города смогли высказать свои мысли в комментариях. Кто-то сравнил автомобиль с водным скутером, а кто-то переписал автомобиль киношному герою Дэдпулу. Как сообщает изобретатель все права на тестирование аппарата принадлежат партнёру одного из проект на Первом государственном канале. Но пока официально никаких подтверждений нет.
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