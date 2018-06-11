Россияне потратили на малолитражки 1,5 млрд рублей

Согласно статистическим данным, опубликованным российскими аналитическими агентствами, с января по апрель 2018 года на авторынке жители России потратили порядка 1 миллиарда 500 миллионов рублей на малолитражные автомобили.

Лидером по объему вырученных средств с продажи «малолитражек» в РФ названа модель Kia Picanto, на долю которой пришлось 945 реализованных машин за отчетный период и 635 тысяч 500 миллионов рублей выручки.

Строчкой ниже по этому показателю идет Ravon R2 — 1 тысяча 165 единиц автомобилей, позволивших заработать 555 миллионов рублей.

ТОП-3 замыкает Smart ForTwo со 130 реализованными машинами и суммарной выручкой с января по апрель в 164 миллиона 100 тысяч рублей.

Суммарно же за четыре месяца 2018 года на российском авторынке было продано порядка 2 тысяч 295 единиц малолитражных автомобилей, что на 24,8% выше, чем было годом ранее.