Ещё
Россияне потратили на малолитражки 1,5 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне потратили на малолитражки 1,5 млрд рублей 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Согласно статистическим данным, опубликованным российскими аналитическими агентствами, с января по апрель 2018 года на авторынке жители России потратили порядка 1 миллиарда 500 миллионов рублей на малолитражные автомобили.
Лидером по объему вырученных средств с продажи «малолитражек» в РФ названа модель Kia Picanto, на долю которой пришлось 945 реализованных машин за отчетный период и 635 тысяч 500 миллионов рублей выручки.
Строчкой ниже по этому показателю идет Ravon R2 — 1 тысяча 165 единиц автомобилей, позволивших заработать 555 миллионов рублей.
ТОП-3 замыкает Smart ForTwo со 130 реализованными машинами и суммарной выручкой с января по апрель в 164 миллиона 100 тысяч рублей.
Суммарно же за четыре месяца 2018 года на российском авторынке было продано порядка 2 тысяч 295 единиц малолитражных автомобилей, что на 24,8% выше, чем было годом ранее.
Daily-Motor: последние новости
Составлен ТОП-10 самых популярных автомобилей Lada с пробегом в РФ Porsche Cayenne Coupe дебютирует в следующем году Составлен ТОП-10 самых популярных б/у-кроссоверов в РФ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян67
ГИБДД открыла «охоту» на дачников12
Страшное ДТП на Кубани унесло пять жизней2
Кого не пустят на Крымский мост5
В сети поглумились над стареньким УАЗ27
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение