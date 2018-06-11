Aston Martin выпустит кроссовер DBX благодаря Китаю

Руководство компании Aston Martin дало «зелёный свет» своему первому кроссоверу DBX. И всё благодаря китайскому авторынку, который приносит внушительные суммы мировым автопроизводителям — в частности, спрос на модели британского бренда в Поднебесной вырос в 2017 году на 89%. И чтобы угодить китайским потребителям многие компании выпускают модели, которых от них никто не ждал.

Как заявил глава Aston Martin Энди Палмер , Китай важен для компании. И если бы не быстроразвивающийся местный рынок, внедорожник DBX вряд ли стал бы серийным. Предполагается, что выход британского кроссовера запланирован на 2019 год.

Напомним, концепт Aston Martin DBX был представлен в Женеве в 2015 году. Это прототип вседорожника класса Gran Turismo, который при этом являлся полностью электрическим. В оснащение DBX вошли литий-серные аккумуляторы, карбон-керамические тормоза, система рекуперации, высокопрочное лобовое стекло с функцией затемнения, камеры заднего вида.