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Обновленный Chevrolet Malibu дебютирует в 2019 году
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Обновленный Chevrolet Malibu дебютирует в 2019 году 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Эволюция затрагивает многие сферы, включая и автомобильную. Не миновал данный процесс и Chevrolet Malibu.
Известно, что Chevrolet Malibu поколения 2020 года будет потенциально новым. Возможно, будет использована новая платформа, но пока ее название еще неизвестно.
С большей долей вероятности можно утверждать, что обновленный Malibu будет иметь принципиально новый внешний дизайн. Элементы кузова практически во всем получат отличия от прежнего варианта.
Скорее всего, появится новый двигатель вместо существующего сейчас полуторалитрового бензинового агрегата. На данный момент он способен развивать мощность в 123 лошадиные силы.
Что же касается обновленной силовой системы, ее конфигурация пока неизвестна. Возможно, работа двигателя будет построена как на электрической, так и механической трансмиссии.
Автомобиль образца 2020 года получит линейку из светодиодных фар, современную систему безопасности, информационно-развлекательный модуль с большим дисплеем. Стоимость автомобиля, также, как и дата официальных продаж пока не разглашаются.
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