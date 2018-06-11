На 2 процента выросли перепродажи миниэвнов

На 2 процента выросли перепродажи миниэвнов Исследование рынка автомобилей с пробегом, проведенное «Автостат Инфо», показало, что в России спрос на подержанные минивэны вырос в январе-апреле этого года на 1,85%. В абсолютных цифрах этот сегмент увеличился в продажах относительно прошлого года с 63 905 до 65 008 ед. авто.