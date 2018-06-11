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На 2 процента выросли перепродажи миниэвнов
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На 2 процента выросли перепродажи миниэвнов 

«Автостат Инфо» 32 минуты назад
На 2 процента выросли перепродажи миниэвнов Исследование рынка автомобилей с пробегом, проведенное «Автостат Инфо», показало, что в России спрос на подержанные минивэны вырос в январе-апреле этого года на 1,85%. В абсолютных цифрах этот сегмент увеличился в продажах относительно прошлого года с 63 905 до 65 008 ед. авто.
В отчетный период на рынке б/у минивэнов покупатели приобрели 6175 машин марки LADA Largus, что на 26,3% превысило прошлогодний результат перепродаж (4890 авто). Второе место в сегменте минивэнов с пробегом занял Nissan Note — 4698 ед. авто, что на 12% больше показателя продаж за 2017 год (4183 ед.) Третье место занял Ford Fusion — 430 б/у машин, реализованных с января по апрель 2018 года включительно, что на 0,4% меньше, чем годом ранее (4388 ед.). Перепродажи модели Opel Zafira выросли за эти четыре месяца на 3%, то есть с 2290 до 2357 ед. авто. Модель Toyota Ipsum, которая занимает последнее место в топ-5, продемонстрировала 14-процентный спад в продажах в годовом сравнении, то есть с 2699 до 2326 ед. авто.
По версии «Автостат Инфо» в топ-10 самых популярных моделей на рынке б/у минивэнов за январь-апрель 2018 года вошли еще и такие модели, как: Toyota Probox (2060 ед., +13%), Toyota Wish (2012 авто, +17,4%), Renault Scenic (1970 шт., -1%), Nissan Serena (1746 шт., +6,8%) и Nissan Cue (1547 авто, -5,4%).
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