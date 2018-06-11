Составлен список малоизвестных советских грузовиков

Во времена СССР большой удельный вес в автомобильной промышленности припадал на грузовики. Среди них есть и такие автомобили, о которых мало что известно широкому кругу наших сограждан.

Открывает список разработанный в Киеве грузовой автомобиль КМЗ-3 (который начал выпускаться в далеком 1960 году). При двигателе в 0,75 литра и мощности в 26 лошадиных сил, КМЗ-3 мог взять на борт полтонны груза.

Далее идет гигантский МАЗ 7907 с двенадцатью парами колес, приводимых в действие газовой турбиной в тандеме с электрической трансмиссией. Грузоподъемность такого транспортного средства составляла внушительные 150 тонн.

В тройке также находится ЗИС 153 с двигателем в 110 лошадиных сил. Этот симбиоз грузовика и вездехода был выпущен всего в двух экземплярах.

Можно также отметить КрАЗ-256Б1-030, созданный специально для ликвидации чернобыльской аварии. Кабина имела свинцовую броню и режим фильтрации воздуха.