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Составлен список малоизвестных советских грузовиков
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Составлен список малоизвестных советских грузовиков 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Во времена СССР большой удельный вес в автомобильной промышленности припадал на грузовики. Среди них есть и такие автомобили, о которых мало что известно широкому кругу наших сограждан.
Открывает список разработанный в Киеве грузовой автомобиль КМЗ-3 (который начал выпускаться в далеком 1960 году). При двигателе в 0,75 литра и мощности в 26 лошадиных сил, КМЗ-3 мог взять на борт полтонны груза.
Далее идет гигантский МАЗ 7907 с двенадцатью парами колес, приводимых в действие газовой турбиной в тандеме с электрической трансмиссией. Грузоподъемность такого транспортного средства составляла внушительные 150 тонн.
В тройке также находится ЗИС 153 с двигателем в 110 лошадиных сил. Этот симбиоз грузовика и вездехода был выпущен всего в двух экземплярах.
Можно также отметить КрАЗ-256Б1-030, созданный специально для ликвидации чернобыльской аварии. Кабина имела свинцовую броню и режим фильтрации воздуха.
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