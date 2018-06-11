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Семиместный Baojun 530 набирает популярность
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Семиместный Baojun 530 набирает популярность 

Car.ru 29 минут назад
Фото: Car.ru
Очередной рекорд продаж установил новый 7-местный внедорожник Baojun 530 от компаний General Motors и SAIC.
Так в апреле дилеры бренда смогли реализовать больше 15 тысяч этих машин, и она смогла обойти модели Nissan Qashqai, Honda Vezel и Toyota RAV4. Кроссовер прочно закрепился в десятке самых востребованных SUV в Поднебесной.
В качестве напоминания, скажем, что семиместный кросс вышел на рынок всего три месяца назад. В моторном отсеке трёхрядной модели стоит турбодвигатель рабочим объёмом 1,5 литра, который выдает 150 л.с. В паре с ним трудиться 5-ступенчатая механика или робот iAMT. Тип привода только передний.
Габариты Baojun 530 можно сравнить с моделью Toyota RAV4: 4655 х 1835 х 1 760 мм, размер колёсной базы достигает 2750 мм.
Китайским покупателям начальную модификацию кросса предлагают за 78 900 юаней (767 тыс. рублей), а максимально укомплектованная модель оценивается в 119 800 юаней (1,16 млн рублей).
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