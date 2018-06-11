Chery поднял расценки на Tiggo 3

Китайский автобренд Chery поднял в июне расценки на автомодель Tiggo 3

Согласно июньского отчета автоэкспертов "Автостата", китайский автомобилестроитель решил повысить расценки на модельный ряд Tiggo 3 на 10-20000 в зависимости от конкретной модификации.

Так, в частности, модификация Luxury CVT теперь стоит 909900 рублей (+10000 руб.). А вот автомодель в исполнении Comfort прибавила в цене 20000 рублей и в актуальном прайсе доступна от 819900 рублей.

На российском авторынке автомодель представлена с 1,6-литровым силовым агрегатом на 126 л.с. с пятиступенчатой "механикой", либо с вариатором.

Обсуждаемая автомодель не является лидером динамичности и берет разгон до отметки в 100 кмч за 14 секунд.

Средний расход топлива у Tiggo 3 составляет около семи литров на"сотню".

По имеющимся данным, продажи автомодели на российском авторынке в период январь-май составили 2422 экземпляра. Этот показатель превышает прошлогодний на 20%.