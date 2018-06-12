Более 50% составила доля продаж новых кроссоверов и внедорожников в Москве за январь-апрель

Доля продаж новых кроссоверов и внедорожников достигла 50,8% от общего объема столичного рынка легковых машин за январь-апрель 2018 г. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». «Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам четырех месяцев 2018 г. в Москве было реализовано 36,7 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Это составляет 50,8% от общего объема столичного рынка легковых машин. Таким образом, доля продаж SUV в Москве впервые преодолела 50% отметку. Лидером по объему реализации автомобилей данного сегмента в столице является Hyundai — предпочтения этой корейской марке отдали 4 тыс. 142 покупателя. На втором месте среди брендов находится японский Nissan (3 тыс. 699 штук), а замыкает тройку лидеров французский Renault (2 тыс. 928 штук). Также у москвичей популярны кроссоверы и внедорожники корейской марки Kia и японской Toyota (2 тыс. 816 и 2 тыс. 616 штук соответственно)», — говорится в сообщении. Уточняется, что среди моделей на столичном рынке SUV тоже лидирует продукция Hyundai — кроссовер Creta с января по апрель нынешнего года приобрели 2 тыс. 654 местных жителя. Вторую позицию в модельном рейтинге занимает кроссовер Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в 2 тыс. 16 экземпляров. В пятерку самых продаваемых автомобилей сегмента SUV в Москве также попадают: Renault Kaptur (1 тыс. 671 штука), Kia Sportage (1 тыс. 631 штука) и Nissan X-Trail (1 тыс. 628 штук).