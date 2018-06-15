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Subaru увеличивает продажи на рынке SUV в России
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Subaru увеличивает продажи на рынке SUV в России 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Subaru увеличивает продажи на рынке SUV в России По данным исследования «Автостат Инфо», в мае этого года марка Subaru продала на российском рынке 415 автомобилей, относящихся к сегменту SUV. Годом ранее компания реализовала 367 таких машин. Годовой прирост продаж Subaru на рынке кроссоверов и внедорожников в России составил, таким образом, 13%.
На 14% за январь-май 2018 года вырос объем реализации SUV под маркой Subaru. За отчетные пять месяцев этого года россияне купили 1693 таких машины, а годом ранее — 1486 ед.
На рынке SUV в России главной модель Subaru остается кроссовер Subaru Forester. Продажи этой модели в мае текущего года составили 412 ед., что на 12,6% превысило результат продаж за май прошлого года (366 ед.). В то же период покупатели приобрели три кроссовера Subaru XV. С января по май этого года включительно объем продаж Subaru Forester составил 1676 ед. (+13% к прошлому году), а модели Subaru XV — 17 шт.
Японский бренд в этом году отмечает свое 60-летие. По этому случаю, на российский рынок Subaru вывела юбилейную версию кроссовера Subaru Forester в ограниченой серии (всего 150 ед.). Эта лимитированная версия модели с 2,0-литровым 150-сильным мотором и 6-скоростной МКПП предлагается по цене от 1 969 900 рублей.
Продажи всех автомобилей марки Subaru в мае на авторынке РФ составили 715 ед., говорится в материалах исследования «Автостат Инфо». Это на 56,5% выше уровня продаж за май 2017 года (457 ед.). С января по май включительно объем продаж Subaru составил 2986 ед. авто, что на 54% больше, чем было продано за тот же период прошлого года — 1937 ед.
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