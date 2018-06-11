В Москве доля продаж SUV превысила 50%

По итогам 4-х месяцев на территории Москвы продано 36 700 кроссоверов, показатель равен 50,8% от числа всех продаж авторынка.

Продажи SUV впервые за историю московского авторынка превысили показатель в 50%. Первое место по продажам досталось марке Hyundai , корейцев было продано 4142, далее с продажами в 3699 авто следует Nissan , и третье место Renault с данными в 2928 проданных машин.

Четвертое и пятое место заняли автомобили производителей KIA Toyota , данные марки также популярны среди москвичей.

SUV с каждым месяцем набирает популярность не только на территории Москвы, но и по всей России. Все большее количество автолюбителей отдают предпочтение именно кроссоверам.