В Москве доля продаж SUV превысила 50% 

По итогам 4-х месяцев на территории Москвы продано 36 700 кроссоверов, показатель равен 50,8% от числа всех продаж авторынка.
Продажи SUV впервые за историю московского авторынка превысили показатель в 50%. Первое место по продажам досталось марке Hyundai, корейцев было продано 4142, далее с продажами в 3699 авто следует Nissan, и третье место Renault с данными в 2928 проданных машин.
Четвертое и пятое место заняли автомобили производителей KIA и Toyota, данные марки также популярны среди москвичей.
SUV с каждым месяцем набирает популярность не только на территории Москвы, но и по всей России. Все большее количество автолюбителей отдают предпочтение именно кроссоверам.