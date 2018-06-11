Первые тесты Volvo V60: шумный мотор и нерасторопный «робот»

В феврале текущего года Volvo представила универсал V60 нового поколения. Ведущие зарубежные автомобильные издания наконец-то получили возможность протестировать новинку, и пока её нет в России, мы создали небольшой дайджест, в котором изложили главные мысли и впечатления наших коллег от проведённых тест-драйвов.

Первое, что отметили обозреватели Autocar, так это то, насколько светло и уютно в этом автомобиле: своё дело делают высокие окна и панорамная крыша.

На заднем ряду много свободного пространства, причём как у ног, так и над головой, при этом, багажник имеет объём 529 литров (1 441 литр со сложенными задними сидениями) — и он самый большой в классе.

Турбодизельный мотор D4 объёмом в два литра и отдачей в 187 лошадиных сил слышен на холостых и под нагрузкой, но не в крейсерском режиме. Восьмискоростной «робот» во благо экономичности неохотно сбрасывает передачи в моменты, когда нужно быстро ускориться, а подрулевых лепестков на V60 нет. Если перевести коробку передач в спортивный режим, то начинает докучать работающий на высоких оборотах двигатель.

Рулевое управление у универсала достаточно острое — менее двух с половиной оборотов руля от упора до упора. На колёсах 235/40 R19 Volvo V60 обеспечивает хорошую плавность хода, но обозреватели Autocar хотели бы попробовать этот автомобиль на дисках R18 с более высоким профилем шин.

По азарту сравнивать этот автомобиль с BMW 3-Series или Jaguar XE не стоит, но V60 — это далеко не скучная машина, которая обладает отличной управляемостью и комфортабельностью, пишут коллеги. Также универсал лишён недостатков Volvo XC90 — пустого рулевого управления, жёстковатой подвески и грохота, который издаёт плохо изолированный от салона дизельный мотор.

Обозреватели издания Autoblog приблизительно так же оценили повадки универсала, но рассказали о том, как работают фирменные системы безопасности, в частности, City Safety. Она ложно сработала на одной из испанских улиц, которая была слегка намочена дождём — электроника восприняла мокрую дорогу как жёсткое препятствие, и автомобиль в панике резко остановился. Также сенсоры сбили журналистов с толку, когда они проезжали мимо парковки: универсал выдал сигнал с предупреждением о возможном столкновении, но в целом, по их мнению, эти системы помогают в городском потоке, и алгоритмы их работы могли бы быть даже агрессивнее.

К салону претензий нет: по мнению журналистов Autoblog, в этом аспекте Volvo V60 является одним из лидеров. Посадка низкая, сидения очень удобные, эргономика на высоте. Путешествовать на этом автомобиле — одно удовольствие.

В целом зарубежные обозреватели сошлись во мнении, что у Volvo получился отличный универсал, который, на первый взгляд, лишён каких-либо серьёзных недостатков.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что «растянутый» Volvo S60 получил дизайн в новом стиле марки.

По материалам: www.kolesa.ru