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Названы самые удобные для путешествия автомобили
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Названы самые удобные для путешествия автомобили 

Пятый канал 23 минуты назад
Фото: Пятый канал
Список самых удобных для дальнего путешествия всей семьей автомобилей составило издание SpeedMe. Благодаря огромному багажнику, хорошей шумоизоляции, умному климат-контролю и мощному двигателю лучшей среди седанов названа новая Toyota Camry.
Среди минивэнов первым по надежности и комфорту в дороге признана Toyota Alphard — помимо размеров и мощного двигателя, на выбор экспертов повлиял экономный расход бензина, три ряда кресел, два люка, ионизатор воздуха и шторки безопасности для каждого ряда сидений.
Из внедорожников самым подходящим для дальних поездок признан Renault Duster с 4-ступенчатой АКП, отличающийся высокой проходимостью и относительно низкой ценой — меньше миллиона рублей.
Самым бюджетным автомобилем предсказуемо названа отечественная Lada Largus с тремя рядами сидений и экономным двигателем. А из универсалов лидером в соотношении цена-комфорт эксперты признали Lada Vesta SW Cross, стоимость которого начинается с 874 тысяч рублей — машина имеет вместительный багажник, климат-контроль, круиз-контроль с ограничителем скорости и мультимедийную систему с навигацией.
Ранее эксперты составили топ подержанных автомобилей до 150 тысяч рублей.
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