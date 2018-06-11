ТОП-5 самых комфортных машин для путешествий

Журнал SpeedMe подготовил рейтинг самых комфортных и подходящих машин для путешествий.

В ходе проведения исследований были испытаны автомобили разных классов, а также все типы кузовов известных производителей. Но не все оказались подходящими для путешествий.

Среди сегмента SUV, который в настоящее время является самым востребованным среди автолюбителей, подходящим стал только кроссовер Renault Duster . Он является идеальным вариантом для семейных поездок, а также наиболее комфортен.

В линейке испытанных седанов лидирующие позиции заняла Toyota Camry, она обладает довольно большим багажником, отличной шумоизоляцией и множеством электронных систем.

Минивэны наиболее подходящие для поездок на дальние расстояния из-за своей надежности и функциональности. Toyota Alphard , это семейный внедорожник, который достоин претендовать на звание лидера в своей линейке.