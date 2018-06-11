Ещё
ТОП-5 самых комфортных машин для путешествий
Далее:
Читайте также:
Ещё

ТОП-5 самых комфортных машин для путешествий 

Car.ru 29 минут назад
Фото: Car.ru
Журнал SpeedMe подготовил рейтинг самых комфортных и подходящих машин для путешествий.
В ходе проведения исследований были испытаны автомобили разных классов, а также все типы кузовов известных производителей. Но не все оказались подходящими для путешествий.
Среди сегмента SUV, который в настоящее время является самым востребованным среди автолюбителей, подходящим стал только кроссовер Renault Duster. Он является идеальным вариантом для семейных поездок, а также наиболее комфортен.
В линейке испытанных седанов лидирующие позиции заняла Toyota Camry, она обладает довольно большим багажником, отличной шумоизоляцией и множеством электронных систем.
Минивэны наиболее подходящие для поездок на дальние расстояния из-за своей надежности и функциональности. Toyota Alphard, это семейный внедорожник, который достоин претендовать на звание лидера в своей линейке.
LADA Vesta SW Cross является наиболее комфортным среди универсалов.
Car.ru: последние новости
Воронежский конструктор-новатор создал автомобиль 3 в 1 Составлен список малоизвестных советских грузовиков Китайский автобренд Chery поднял в июне расценки на автомодель Tiggo 3
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян67
Воронежский конструктор-новатор создал автомобиль 3 в 11
Кого не пустят на Крымский мост5
Составлен список малоизвестных советских грузовиков
Chery поднял расценки на Tiggo 3
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение