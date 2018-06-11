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Обновленный Porsche Macan поймали без камуфляжа
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В объектив автопапарацци попал обновленный Porsche Macan почти без камуфляжа 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автопортал Motor1 в очередной раз порадовал "ценителей жанра" свежими снимками, на которых фотошпионы запечатлели предсерийную версию Porsche Macan.
Как видно на фото, особых изменений в дизайне автомодели не отмечается. Чего в принципе нельзя сказать о силовом оснащении автоновинки.
Как стало известно, обсуждаемая автомодель получит новый экономичный мотор на 2,9 литра. Этот двигатель сменит на посту более "прожорливый" на 3,6 литра.
То, что новый мотор рассчитан на меньшее число литров вовсе не означает, что он слабее предшественника.
Все как раз наоборот — новый мотор мощнее аж на 40 л.с., ведь его мощность составляет добрые 430 л.с.
Про дизельный агрегат видимо стоит забыть. Ведь последнее время напуганные всевозможными "дизельгейтами" автопроизводители, стараются как можно меньше выпускать автомобилей с дизельными моторами, которые так и норовят выйти за рамки дозволенных выбросов вредных веществ.
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