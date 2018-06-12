Прокуратура Мюнхена обвинила главу правления Audi в связи с «дизельным скандалом» 

Прокуратура Мюнхена обвинила в мошенничестве и подлоге документов председателя правления компании Audi AG Руперта Штадлера в связи с так называемым дизельным скандалом, говорится в заявлении ведомства.
Согласно заявлению, прокуратура также выдвинула обвинения против еще одного члена правления, имя которого не раскрывается, сообщает РИА Новости. В домах обвиняемых уже были проведены обыски.
Таким образом, число обвиняемых в связи с «дизельным скандалом» возросло до 20 человек.
Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.