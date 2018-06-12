Прокуратура Мюнхена обвинила главу правления Audi в связи с «дизельным скандалом»

Прокуратура Мюнхена обвинила в мошенничестве и подлоге документов председателя правления компании Audi AG Руперта Штадлера в связи с так называемым дизельным скандалом, говорится в заявлении ведомства.

Согласно заявлению, прокуратура также выдвинула обвинения против еще одного члена правления, имя которого не раскрывается, сообщает РИА Новости . В домах обвиняемых уже были проведены обыски.

Таким образом, число обвиняемых в связи с «дизельным скандалом» возросло до 20 человек.