Прокуратура Мюнхена завела дело в отношении главы Audi в связи с «дизельным скандалом»

БЕРЛИН, 11 июня. / ТАСС /. Прокуратура Мюнхена возбудила в связи с «дизельным скандалом» дело по подозрению «в мошенничестве и опосредованном подлоге» в отношении главы автоконцерна Audi Руперта Штадлера и провела обыски в его жилище. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении.

Дело возбуждено также в отношении еще одного члена правления компании Audi, которая входит в группу Volkswagen . В его квартире также прошли обыски.

Ранее страну потрясли громкие разоблачения, связанные с дизельными автомобилями. Изначально в центре скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря этому формально все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам, в действительности же предельные значения превышались в разы.

Ранее в офисах Audi также прошли обыски.