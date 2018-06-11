Ещё
Появился рейтинг автомобилей, комфортных для путешествий
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появился рейтинг автомобилей, комфортных для путешествий 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Многочисленными автомобильными рейтингами на разную тематику сейчас никого не удивишь. Свежее исследование специалистов может заинтересовать путешественников.
Автомобильные журналисты собрали в своем хит-параде автомобили разных классов, подходящие для путешествий. Так, в номинации седанов уверенно победила Toyota Camry.
Эксперты выделили достаточно вместительный багажник объемом в 493 литра, низкий уровень шума, а также пристойный двигатель на 249 лошадиных сил. К этим достоинствам добавились климат-контроль на 3 зоны, система безопасности и поддержки водителя.
В классе минивэнов пальма первенства также осталась за представителем Toyota — Alphard. Экономный двигатель в 3 с половиной литра, просторный салон с двумя люками, складывающиеся сиденья, все это делает поездку комфортнее.
Если говорить о внедорожниках стоимостью до миллиона рублей, на первом месте расположился Renault Duster. Он обошел УАЗ «Патриот» благодаря своей автоматической коробке передач.
Бюджетным путешественникам вполне может подойти Lada Largus. В пользу представителя отечественного автопрома говорят его вместимость и экономичность.
Car.ru: последние новости
Воронежский конструктор-новатор создал автомобиль 3 в 1 В объектив автопапарацци попал обновленный Porsche Macan почти без камуфляжа Составлен список малоизвестных советских грузовиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян67
Кого не пустят на Крымский мост5
Воронежский конструктор-новатор создал автомобиль 3 в 11
Обновленный Porsche Macan поймали без камуфляжа
Составлен список малоизвестных советских грузовиков
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение