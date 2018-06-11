Появился рейтинг автомобилей, комфортных для путешествий 

Многочисленными автомобильными рейтингами на разную тематику сейчас никого не удивишь. Свежее исследование специалистов может заинтересовать путешественников.
Автомобильные журналисты собрали в своем хит-параде автомобили разных классов, подходящие для путешествий. Так, в номинации седанов уверенно победила Toyota Camry.
Эксперты выделили достаточно вместительный багажник объемом в 493 литра, низкий уровень шума, а также пристойный двигатель на 249 лошадиных сил. К этим достоинствам добавились климат-контроль на 3 зоны, система безопасности и поддержки водителя.
В классе минивэнов пальма первенства также осталась за представителем Toyota — Alphard. Экономный двигатель в 3 с половиной литра, просторный салон с двумя люками, складывающиеся сиденья, все это делает поездку комфортнее.
Если говорить о внедорожниках стоимостью до миллиона рублей, на первом месте расположился Renault Duster. Он обошел УАЗ «Патриот» благодаря своей автоматической коробке передач.
Бюджетным путешественникам вполне может подойти Lada Largus. В пользу представителя отечественного автопрома говорят его вместимость и экономичность.